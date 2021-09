Hurtig, nem og sund aftensmad

Det skal hverken være besværligt eller tidskrævende at bikse et lækkert og sundt aftensmåltid sammen. Vi har derfor samlet en liste med opskrifter på aftensmad, der højst tager 30 minutter at lave. Det er altså opskrifter, du rent faktisk orker at kaste dig over i hverdagen.

Kom direkte til opskrifterne på nem og sund aftensmad her

Der er både opskrifter til dig, der gerne vil have lidt kød og til dig, der helst er fri. Du finder retter, der egner sig godt til en helt almindelig tirsdag aften og mere festlige retter, du kan servere for dine gæster. De fleste retter vil være et hit hos både små og store.

Gå på opdagelse i de mange spændende opskrifter nedenfor. Uanset hvilken opskrift, du vælger, kan du være sikker på, at den er hurtig at lave, og at resultatet er både sundt og velsmagende. Velbekomme!