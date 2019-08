Kan man selv påvirke sit kaloriebehov?

Normalt er vores samlede daglige kalorieforbrug fordele omtrent sådan her:

Hvilestofskiftet udgør omkring 50-70 procent af vores totale daglige kalorieforbrug.

udgør omkring 50-70 procent af vores totale daglige kalorieforbrug. Fordøjelsen står for 5-10 procent af vores daglige kalorieforbrug.

står for 5-10 procent af vores daglige kalorieforbrug. Fysisk aktivitet står for 20-40 procent af vores daglige kalorieforbrug.

Vi kan godt påvirke både vores hvilestofskifte og hvor meget energi, vi bruger på fordøjelsen. Men det er især på den fysiske aktivitet, vi selv har mulighed for at skrue vores forbrænding i vejret.

En plejehjemsansat forbrænder for eksempel meget mere end en kontoransat, fordi hun udfører fysisk hårdt arbejde. Al aktivitet løfter forbrændingen i forhold til at ligge passivt ned – selv små tics og trommen med fingrene. Jo mere du motionerer, desto mere forbrænder du.

Det er også med målrettet træning, at du kan påvirke dit hvilestofskifte – nemlig ved at øge din muskelmasse. Kroppen bruger nemlig meget mere energi på at vedligeholde muskler end den gør på at vedligeholde fedt. Kroppen forbrænder 13-15 kalorier pr. døgn på at vedligeholde 1 kg muskler, mens den kun bruger ca. 5 kalorier på at vedligeholde 1 kg fedt. En muskuløs mand på 90 kg har derfor et markant højere hvilestofskifte end en noget slappere og mere buttet mand, der også vejer 90 kg.

Fordøjelsen har du også mulighed for at påvirke. Det er ikke ”gratis” at fordøje den mad, som vi spiser. Især proteiner kræver ret meget energi at omsætte. Forskning viser, at kroppen bruger 1 kcal at omsætte 100 kcal fedt, 5 kcal på at omsætte 100 kcal kulhydrat og hele 25 kcal at omsætte 100 kcal protein.

I praksis betyder det, at en proteinrig diæt, hvor du får 25 % af dagens kalorier fra proteiner kan løfte din forbrænding med op imod 75 kcal om dagen. Helt gratis!