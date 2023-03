Sunde og lækre tærte-opskrifter

Det er ikke svært at lave en lækker tærte, heller ikke hvis du som i denne opskrift laver tærtedejen selv. Og selvom der er en god klat smør i dejen, er denne skønne tærte både sund og rimelig kaloriefattig. Fyldet kan du let variere – her er det med broccoli og kylling.

Tærte til aftensmad kan være en ret fed fornøjelse. Der er mange grunde til at være vild med madtærte. Den sprøde bund og kant, det varme, bløde fyld – og ikke mindst gratineringen på toppen.

Brug resterne fra køleskabet og glæd dig over den tilfredsstillelse, som det er at undgå madspild. Og så kan ovnmad altså bare “noget”. For når maden først er smækket ind i varmen, har du fri i en god halv times tid. Fedt! Skulle du være så heldig, at der er et stykke tærte eller to tilovers, så er der dejlig mad til madpakken dagen efter.

Er du også til tærter – især de knap så fede tærter – så får du her masser af tips, der både gør det nemmere og sundere at servere tærte til aftensmad. Har du en time, kan du lægge ud med vores lækre broccolitærte med hjemmelavet bund. Har du knap så lang tid, så brug en færdigkøbt tærtedej. Begge varianter bliver et hit.

