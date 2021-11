Græske frikadeller med ovnbagte kartofler og græsk salat

Tip! De græske frikadeller kan også laves af hakket lam eller sågar kalv og flæsk. Hvis du vil have dem mere spicy, skruer du bare op for krydringen.

Tip! Det kan gøre det lettere at få farsen til at hænge sammen, hvis du river løget i stedet for at hakke det.

Tip! Du kan snuppe lidt feta fra salaten og putte i dellerne, hvis du har lyst.