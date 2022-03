BEREGN: Hvor meget protein har du brug for om dagen?

Vi har ikke alle brug for den samme mængde protein. Men en hovedregel er: Jo mere du træner, jo mere protein om dagen. Beregn her, hvor meget protein netop du skal spise hver dag for at være på toppen.

Hvor meget protein om dagen? Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man skal have mellem 0,8-1,5 gram protein pr. kg kropsvægt om dagen. Det er den nødvendige mængde for at kunne bevare muskelmasse og sikre opbygning af kroppens strukturer. Dog er proteinbehovet forskellig fra person til person, og især afhængigt af dit aktivitetsniveau. Jo mere du træner, jo mere protein har du nemlig brug for, så kroppen kan restituere efter træning og genopbygge det nedbrudte muskelvæv. Er du tværtimod interesseret i at tabe dig, kan det også være relevant at spise mere protein om dagen. Protein holder dig nemlig mæt længe ved at forlænge optagelsen af din mad.

Udregn dit proteinbehov Hvilken træningsform udøver du? Kondition Styrketræning Kombination af styrketræning og kondition Ingen specifik træning, begrænset fysisk aktivitetsniveau Hvor ofte træner du? 0-1 gange om ugen 2-3 gange om ugen 4-5 gange om ugen Mere end 5 gange om ugen Indtast din vægt Beregn proteinbehov