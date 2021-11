Dahl med røde linser og søde kartofler

Når hamsterhjulet ruller, er der ikke altid tid til at nusse rundt med et glas rødvin, mens slowfood simrer på komfuret. Så vi disker op med aftensmad, der er lidt lettere – både at lave og forbrænde. Her får du opskriften på dahl med røde linser og søde kartofler, og der er hverken gået på kompromis med smag eller sundhed. Velbekomme!