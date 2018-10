BMI-SKEMA: Tjek grænserne for et normalt BMI

Er du nysgerrig efter at vide, hvor grænserne for din egen vægt går, hvis du vil bevare (eller opnå) et normalt BMI, kan du bruge vores BMI-beregner og prøvet at sætte forskellige tal for din vægt ind og se, hvornår du rammer grænserne for undervægt og overvægt.

Du kan også få et godt billede af det her i vores BMI-skema, hvor vi har beregnet BMI for forskellig højder og vægtklasser.

BMI-tal markeret med grønt svarer til normalvægt.