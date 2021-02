BEREGN: Hvor mange kalorier forbrænder min træning?

Er resultatet inklusive de kalorier, jeg ville have forbrændt, hvis jeg ikke lavede noget?

Ja, resultatet viser din samlede kalorieforbrænding, når du løber, cykler eller hvad du har valgt i beregneren – inklusiv de kalorier, din krop forbrænder ved fx at fordøje mad og holde hjernen, hjertet og alle andre organer kørende imens.

Så hvis du fx har regnet ud, at du har forbrændt 385 kcal på en løbetur, svarer det ikke til, at du fx kan spise 385 kcal "ekstra" den dag uden at tage på. Her skal du huske at trække de kalorier fra, som du alligevel ville have forbrændt, hvis du var blevet hjemme. Hvis du ellers ville have lavet absolut ingenting, ville du formentlig have forbrændt et sted mellem 75 og 100 kalorier i timen. Men det tal kan du også regne ud med beregneren. Vælg fx "hvile " eller "Stillesiddende arbejde" som aktivitet i beregneren.