Tab dig sundt og sikkert med en I FORM Kostplan

En god kostplan hjælper dig med at få et sikkert, sundt og effektivt vægttab. Kostplanen skal være bygget op således, at du får masser af grønt og protein, så du stadigvæk har energi og overskud til at fortsætte med hverdagens gøremål, mens du taber dig.

Derudover skal en god kostplan være realistisk og have stor variation, så du kan holde motivationen hele vejen. En god kostplan skal desuden være fleksibel, så du stadigvæk kan være social og have plads til at spise nogle at dine livretter engang imellem.

Alt det får du med I FORM’s kostplaner – hvor vi har gjort det hele nemt for dig. Alt forarbejdet med at planlægge, tælle, regne og veje er nemlig klaret, så det eneste du skal gøre, er at følge kostplanen og dine resultater.