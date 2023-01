100+ opskrifter til antiinflammatorisk kost

Antiinflammatorisk mad kan hjælpe dit immunforsvar med at bekæmpe og forebygge inflammation i kroppen.

Hver gang du spiser et antiinflammatorisk måltid, gør du dit immunforsvar en tjeneste. Men vil du have maksimal effekt af den sunde kost, skal du helst spise antiinflammatorisk til alle måltider og fylde på med sunde olier, fed fisk, kål, bær og grøntsager både morgen, middag og aften – og samtidig styre uden om de pro-inflammatoriske skurke som fx sukker, hvid pasta og forarbejdet mad. Og det kan måske være lidt af en udfordring.

Derfor har vi her samlet over 100 lækre antiinflammatorisk kost-opskrifter til alle dagens måltider her på siden. Du kan også downloade vores hæfte med 63 lækre antiinflammatoriske opskrifter – lige til at printe ud.

Bruger du vores opskrifter, kan du være sikker på, at der er skruet ned for de råvarer, der kan være med til at forværre inflammation i kroppen – og at der samtidig er skruet helt op for alt det sunde.

Velbekomme!

Hvad er antiinflammatorisk kost? Tjek principperne her!