Gigt – sådan reagerer din krop

Hvorfor får man gigt?

For at forstå, hvorfor gigt opstår, er det vigtigt at forstå, hvorfor dine knogler begynder at gnide sig mod hinanden: Dit skelet har nemlig taget højde for problemet ved at udstyre dig med brusk.

Brusk er det, der binder dit skelet smertefrit sammen. Det er en glat, elastisk vævstype, der findes for enderne af dine knogler, hvor brusken sørger for, at dine knogler kan mødes smertefrit i dine led.

Du kan bruge billedet af cykelkæden fra før: Så længe kæden er smurt, og klingen er rustfri, kører du upåklageligt. Desuden fungerer brusk også som dit skelets stødpuder, sådan at det fx ikke gør ondt, når du løber.

Men selvom brusk altså er ret genialt, har det den ulempe, at vi ikke producerer nyt af det efter puberteten.

Hvis der kommer skader på brusken, kan kroppen danne bruskbindevæv, men det er ikke helt det samme, og det er ikke helt lige så godt.