Hvad er chiagrød?

Helt simpelt så er chiagrød en kold grød, som du laver ved at blande chiafrø op med en form for væske. Derefter lader man 'grødblandingen' stå i køleskabet, gerne natten over, til der er dannet en grød.

Alt efter hvilken smag du ønsker, så er der ingen grænser for, hvilken væske du kan blande dine chiafrø op med, når du vil lave chiagrød. Prøv dig frem med vand, juice, mælk, havremælk, kokosmælk, mandelmælk osv. Du kan også sagtens supplere din chiagrød med mælkeprodukter som fx skyr, A38, yoghurt og græsk yoghurt, hvis du ønsker at tilføje mere smag eller skabe en mere cremet chiagrød.

Hvad med at tilføje frugt, bær, peanutbutter, kompot, vaniljepulver eller andre frø til din chiagrød? Så længe du holder dig til den rette mængde væske og frø, så blandingen ender med at blive til en grød, er der ingen grænser for, hvordan du kan lave dine chiagrød.