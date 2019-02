Spicy kyllingesuppe

2 personer

1 stort løg

2 porrer

200 g knoldselleri

Havsalt

1 stor buket timian

2 kyllinge­bryster a ca. 150 g

½ rød chili

1 stor knold ingefær

2 stængler citrongræs

1 spsk. ekstra jomfruolivenolie

2 gulerødder

200 g spidskål, grøn eller lilla

12 daddeltomater eller cherrytomater

Sort peber, friskkværnet

2 små håndfulde bønnespirer

1 håndfuld koriander

Sådan laver du spicy kyllingesuppe

Skær løg, porre og selleri groft. Hæld 0,75 l kogende vand over, og kog op med salt.

Kom timian og kyllingebryster ved. Lad det simre i 15 min. Skær derefter kyllingebrysterne i tern.

Snit chili, ingefær og det inderste, bløde af citrongræsset fint. Steg det hele blankt i olivenolie i en stor gryde.

Si suppen, og hæld væden i gryden med chili, ingefær og citrongræs.

Skær gulerod og kål fint, kom det i gryden, og lad det simre i 5 min. Tilsæt kylling og de hele tomater, og lad det simre i 3-4 min.

Smag til med salt og peber, og anret med spirer og frisk koriander.

Tip! Du kan bruge kyllinge- eller grøntsagsbouillon i stedet for vand for at få en dybere smag.

Næringsindhold pr. person:

Energi: 502 kcal

Protein: 41,2 g

Fedt: 19,1 g

Kulhydrat: 49,4 g

Kostfibre: 15 g