Sådan spiser du en antiinflammatorisk kost

Hold dig sund med antiinflammatorisk kost

Antiinflammatorisk kost sænker din risiko for mange livsstilssygdomme, fordi alle disse sygdomme mistænkes for at have én og samme medvirkende årsag: skjult inflammation, en kronisk form for betændelse, der som en sagte ild ulmer i din krop og nedbryder den indefra.

Antiinflammatorisk kost i bare én måned er nok til, at det kan måles i kroppen. Deltagerne i et epokegørende svensk forsøg sænkede mængden af farligt LDL-kolesterol i blodet med hele 33 pct. ved at spise en antiinflammatorisk kost. Mængden af blodets fedtstoffer faldt med 14 pct., blodtrykket med 8 pct. – og samtidig styrtdykkede en risikomarkør for blodpropper med hele 26 pct.

Oven i hatten blev forsøgspersonerne skarpere i hjernen af at spise en antiinflammatorisk kost: De huskede bedre og blev skrappere til at løse opgaver.