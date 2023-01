Hvad er inflammation i kroppen?

Inflammation er en naturlig del af kroppens immunforsvar, når det skal bekæmpe infektioner, skader og anden belastning. Når kroppen bliver skadet, invaderet af fremmede mikroorganismer eller på anden måde belastet eller irriteret, reagerer den ved at sende et hav af immunforsvarsceller og -stoffer til det skadede område. Denne reaktion kaldes inflammation.

Inflammationen aktiveres både, når kroppen skal nedkæmpe bakterier, virus og giftige stoffer – og når kroppens væv skal repareres, fx efter en skade, forbrænding eller hård, langvarig belastning.

Inflammation opstår altså ikke kun, når immunforsvaret skal bekæmpe indtrængende fjender, men også når det skal fikse vores krop oven på fx en forstuvning eller et særligt hårdt træningspas.

Er inflammation og betændelse det samme?

Tja, inflammation kaldes ofte også betændelse, og det er ikke forkert. Mange forbinder dog ordet "betændelse" med en bakterie-infektion. Og her er det vigtigt at vide, at inflammation er en reaktion, vores eget immunforsvar selv skaber – og det har ikke (nødvendigvis) noget med bakterier at gøre. Kroppen kan fx skabe inflammation både for at bekæmpe bakterier i et åbent sår – og for at reparere et skadet ledbånd, efter du har vredet om på foden.

Selve processerne bag inflammationen er vældigt komplekse og sker i samspil mellem en masse forskellige celler og biokemiske signalstoffer. Nogle signalstoffer sørger for fx for, at der strømmer ekstra blod til det skadede eller inficerede område, mens andre celler – bl.a. de hvide blodlegemer – ødelægger evt. indtrængende mikroorganismer.