5 vigtige veje til at leve antiinflammatorisk

Noget af det bedste du kan gøre for dit immunforsvar, er at krybe i seng – for ingen steder aflaster og styrker du immunforsvaret mere, end når du begiver dig til drømmeland. Vigtigheden af god søvn er belyst i talrige studier, der alle fastslår, at vi allerede efter et par døgns mangelfuld søvn har en målbar ringere fysisk restitution og øgede mængder stresshormon i blodet.

Det er især i søvnens første timer, at kroppen reparerer ødelagt væv og genopbygger immunforsvaret. Det er også her, hjernen renses for affaldsstoffer og hjernecellerne repareres.

Ud over at være vigtig for din fysiske restitution er det også når du sover, at dine tanker falder på plads, og du får skabt mentalt overskud til den kommende dags udfordringer. Sover du for lidt, styrtdykker stresstolerancen, og dermed øger du risikoen for, at stress sniger sig ind på livet af dig.

Der findes ikke noget definitivt svar på, hvor meget du ideelt set bør sove, og faktisk er varigheden også kun en enkelt brik i det store søvnpuslespil. Er du inde i en periode med kraftig inflammation, er der dog ingen tvivl om, at kroppen vil have gavn af ekstra søvn.

Giv din søvn optimale betingelser

Det er ikke kun et spørgsmål om at levere et bestemt antal timer i sengen, men også om at sikre en god søvnkvalitet, mens du ligger der. Du kan gøre nogle helt lavpraktiske ting, der hjælper dig.

Hold dit soveværelse tilpas koldt og mørkt, hav en god madras og hovepude, mindsk larm og forstyrrelser i løbet af natten og sørg for at geare ned, inden du skal sove.

Hård træning, der pisker energiniveauet i vejret, kan spænde ben for en godt nattesøvn, hvis du træner lige før sengetid. Det samme kan kaffe, cola og energidrikke, hvis du er følsom over for koffein.

Sidder du og arbejder, lige inden du skal sove kan, det også være svært at lukke hjernen ned, så du måske ligger i halvvågen tilstand i stedet for at falde ned i en dyb, restituerende søvn.

