Som støtte til rejsen kan det være motiverende at føre dagbog over indsatsen. Alt du behøver er reelt et ark papir eller notesfunktionen på din telefon, hvor du dag for dag skriver ned, hvordan det er gået med de enkelte måltider. Har de været anti-inflammatorisk optimerede, eller var der plads til forbedring?

En sjov måde at gøre det på er ved at sætte en glad smiley ud for hvert vellykket måltid. Tegn en fladmundet smiley, hvis måltidet var ok (men med plads til finpudsning), og en sur smiley, hvis måltidet var helt ved siden af.

Målet med dagbogen er ikke at dunke dig selv i hovedet. Tværtimod. Den skal tjene til at kaste lys over din succes, motivere dig til at jagte et hav af glade smileys og skabe grundlag for refleksion. Alt sammen elementer der er med til at sikre, at det her bliver dit livs bedste rejse. Vi hepper på dig!