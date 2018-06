1 person





*Surkirsebær styrker din søvn Surkirsebær bugner af søvn­hormonet melatonin. Desværre er surkirsebær sjældne i butikkerne, men er du så heldig at have et træ i din have eller at bo tæt på en plantage, så tank endelig op med de syrlige bær. Alternativt kan du købe saft af surkirsebær i butikker.

Sådan laver du smoothie med lækker topping

Blend alle ingredienserne, til smoothien har den ønskede konsistens. Den skal være lidt tykkere end en normal smoothie.

Hæld smoothien op i en skål, og kom toppingen på.

Næringsindhold pr. person:

Energi: 442 kcal

Protein: 8,9 g

Fedt: 14,8 g

Kulhydrat: 73,8 g

Kostfibre: 10,7 g