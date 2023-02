Yogaøvelser: Guide til 75 øvelser for begyndere og øvede

Hunden, kobraen, barnets stilling ... Der er nok af yogaøvelser at holde styr på. Med dette store bibliotek over yogaøvelser, kan du nemt finde frem til lige netop den øvelse, du har brug for – fx i forbindelse med at du dyrker yoga online med I FORMs yoga-videotræninger.

Du finder både yogaøvelser for begyndere og yogaøvelser for øvede, så du kan bruge guiden, hvad enten du dyrker yoga for begyndere eller yoga for øvede.

Øvelserne i yoga-biblioteket er inddelt i kategorier. Allerførst får du en oversigt over grundstillinger, der er fundamentet for de fleste andre yogaøvelser. Derefter finder du yogaøvelserne opdelt efter den position, de tager udgangspunkt i: Stående, på alle fire, siddende og liggende.

Når du klikker på en øvelse, kommer du til en trin for trin-beskrivelse af den med let afkodelige billeder samt tips til at tilpasse den dit niveau. Til flere af øvelserne får du også en video.