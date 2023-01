Gør det lettere:

Kan du ikke nå gulvet, når du bøjer fremover, kan du støtte hænderne på en yogablok. Du kan skåne den løftede arms skulder ved at lægge håndryggen på lænden i stedet for at strække armen. Hav dog stadig fokus på at få den øverste skulder tilbage og tviste med overkroppen.

Gør det sværere:

Hvis du er meget smidig, kan du løfte højre hånd fri af gulvet og gribe fat om venstre fods ankel.