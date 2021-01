Der er typisk ingen symptomer ved forhøjet blodtryk, men det er bestemt ikke ensbetydende med, at et højt blodtryk ikke er farligt. Dit blodtryk hænger nemlig tæt sammen med dit hjertes sundhed. Er blodtrykket for højt, sender du dit hjerte på konstant overarbejde, idet det skal arbejde hårdere for at pumpe blodet gennem dine pulsårer og rundt i kroppen. Det slider på hjertet og øger din risiko for åreforsnævring og dermed blodpropper. Jo højere blodtryk, jo større risiko.

En effektiv vej til at holde blodtrykket nede er en sund livsstil og ikke mindst dét, du putter i munden. Det beviste en gruppe amerikanske forskere i 1990'erne, efter at de havde udviklet en kostplan netop med det formål at sænke blodtrykket. Forskerne, der kom fra National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), kaldte diæten for DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension. Efterfølgende forsøg har vist, at kostplanen er særdeles effektiv.