Her får du flest proteiner

Det er godt og sundt at gå efter proteinrig mad. Proteiner er nemlig først og fremmest super vigtige for kroppen og dens funktioner. Derudover holder protein dig mæt længe og giver samtidig en sundere blodsukkerpåvirkning. Til sidst – er det også godt med en masse proteiner, hvis du vil tabe dig.

Men det kan være svært at gennemskue, hvilken mad der er mest proteinrig. Derfor får du her et overblik over, hvor meget protein der er i forskellig mad og råvarer pr. 100 g. Husk at spise dem varieret.