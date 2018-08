Sådan får du flere grøntsager indenbords

Vil du gerne spise mere grønt i hverdagen og måske prøve kræfter med grøntsagskuren? Så kan du her finde 15 enkle tips til at få flere grøntsager indenbords.





1. Snit store portioner ad gangen

Tænk i stordrift, og lad hakkemaskinen arbejde sig gennem flere dages ration, når først du er i gang. Kom i plastbokse, og stil på køl, så sparer du tid de næste dage.





2. Flet grønt ind i dine retter

Fx i kødsovsen, kartoffelmosen, frikadellerne, gryderetten, omeletten, pastaretten og på din pizza.

Sådan laver du pizza med blomkålsbund





3. Køb stort ind

Du sparer både penge og sikrer dig et godt lager ved at købe masser af grøntsager ad gangen. Afsæt gerne en times tid til at preppe alt det grønne til de næste dage.





4. Frossent grønt er fint

Orker du ikke snitteriet, er der intet til hinder for at ty til frosne grøntsager. En pose wokgrøntsager er en lynhurtig vej til et sundt aftensmåltid.





5. Køb en spiralizer

Med en spiralizer kan du i et snuptag lave lækker grøntsagsspaghetti og dekorative strimler til salaten.