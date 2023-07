Hjerte

De 20 vigtigste spørgsmål om blodtryk

Hvorfor er det så vigtigt at have et normalt blodtryk - og hvad skal vores blodtryk helst være? Hvorfor farligt er forhøjet blodtryk egentlig? Kan vi selv gøre noget for at sænke trykket? Er lavt blodtryk også skidt? Få svar på alle de vigtigste spørgsmål om både normalt, lavt og forhøjet blodtryk her.