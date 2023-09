Du kan ikke spise dig til for meget calcium, medmindre du drikker flere liter mælk om dagen. Tager du meget høje doser calcium som kosttilskud, er der muligvis en øget risiko for nyresten, dårlig optagelse af andre næringsstoffer og en række andre bivirkninger.

Lad være med at tage et tilskud som forebyggelse mod knogleskørhed “for at være på den sikre side”. Tror du, at du er i risikogruppen for skøre knogler, så tal med din læge først. Som med alle andre kosttilskud er det også med calcium vigtigt at holde sig inden for de anbefalede doser.