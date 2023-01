Broccoli – den sundeste buket du kan få (og give)

Måske – måske ikke, lyder svaret her og nu. Broccoli indeholder nemlig svovlstoffet sulforafan, som i celle- og dyreforsøg har vist sig at hæmme kræftceller og dermed have en forebyggende effekt på kræft.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er det imidlertid langt sværere at finde bevis for samme positive effekt, når broccoli og andre sunde madvarer testes på mennesker.

Anbefalingen lyder derfor, at du hellere skal fokusere på at få en varieret kost med mange forskellige råvarer frem for at fokusere på en enkelt.