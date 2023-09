Grønne bønner – sådan laver du mad af vitaminbomberne

A-vitamin: De er rige på A-vitamin, der er godt for blandt andet dit syn, men også nødvendigt for din forplantningsevne.

K-vitamin: Bønner indeholder K-vitamin, der blandt andet er godt for knoglerne og hjælper dit blod til at størkne.

Magnesium: Magnesium byder bønner også på. Mineralet er nødvendigt, for at stofskifte, muskler og hjerte fungerer normalt.

Jern: Kvinder i den fødedygtige alder indtager ofte for lidt jern og bør derfor spise mere af det – fx via grønne bønner – for at kompensere for jerntab i forbindelse med menstruation.