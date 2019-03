Kan man dø af diabetes?

Hvis en type 1-diabetiker ikke får sin insulin, kan der opstå syreforgiftning i kroppen, som er decideret livsfarlig. Men hvis man har en velbehandlet diabetes – og det gælder begge typer diabetes – dør man ikke af selve diabetes-sygdommen. Men man kan til gengæld dø af de følgesygdomme, som man har højere risiko for at få som diabetiker.

Folk med diabetes har derfor en højere dødelighed end befolkningen generelt (de dør tidligere). Og her er det især hjerte-kar-sygdomme, som diabetikere har højere risiko for at få og efterfølgende dø af.

Risikoen for at få følgesygdomme falder, jo hurtigere man opdager sin diabetes og kommer i behandling. Det samme gælder, hvis man sørger for at have et velreguleret blodsukker og leve sundt (spise sundt, motionere og undgå overvægt og røg), efter man har opdaget sin diabetes.

Tendensen er, at færre og færre diabetikere får følgesygdomme, og dødeligheden for diabetikere er derfor generelt faldende. Flere og flere diabetikere lever altså et bedre og længere liv med diabetes end tidligere.