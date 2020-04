7. Hvordan føles det, hvis mit blodsukker er for højt?

Har du oplevet at spise en solid omgang brunch for så at være helt klar til en lur bagefter? Så ved du, hvordan det føles at have højt blodsukker. Det mest almindelige tegn er nemlig, at du er energiforladt en halv til to timer efter et måltid.

Højt blodsukker kan også vise sig ved, at du sitrer, er utilpas, sveder, eller at dine fingre snurrer. Det er dog meget individuelt, hvordan det føles at have højt blodsukker, og måske mærker du det slet ikke.