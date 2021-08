Sundheden først. Bønner indeholder mange kostfibre, som både gør dig mæt, og som styrker dit mave-tarm-system og dermed din fordøjelse. Desuden indeholder de forskellige bønner en lang række vitaminer og mineraler som jern, zink og magnesium, der er med til at holde din krop sund og rask.

Bønner er også en rigtig god kilde til proteiner, som ligeledes gør dig mæt, og som er vigtige for bl.a. dine muskler, celler og hormoner. Er du kødspiser, får du i forvejen proteiner fra kød og mejeriprodukter, men i en tid, hvor flere og flere af os bliver vegetarer og veganere eller bare ønsker at skære ned på kødet og spise mere grønt, bliver bønner en stadig mere vigtig kilde til protein.

Fordelene ved de grønne proteiner er mange. For det første spiser du med bælgfrugter på menuen formentlig mindre af det forarbejdede kød og mindre kød fra dyr med fire ben. Det er godt for din sundhed, idet disse former for kød kan øge din risiko for kræft. Du vil sikkert også få mindre mættet fedt, hvilket også er positivt, idet denne fedttype kan øge din risiko for hjerte-kar-sygdomme.

En tredje fordel er, at du belaster klimaet mindre, idet fødevarer fra dyr har et langt højere klimaaftryk end fødevarer fra planter. Sammenligner du med oksekød, er bønners klimabelastning næsten 50 gange lavere.

Sådan spiser du mere klimavenligt

Endelig har et studie fra Københavns Universitet fra 2017 vist, at måltider baseret på bælgfrugter som bønner og ærter mætter bedre end måltider baseret på svin og kalv. Deltagerne oplevede en øget mæthed. Efter et måltid med grønne proteiner indtog de 12-13 pct. færre kalorier ved det næste måltid.

Sammenholdt med at bønner i forvejen giver dig ret få kalorier, er de altså også et rigtig godt valg, hvis du vil tabe dig eller bare holde din vægt. Til gengæld kan du så glæde dig over, at din pengepung bliver tykkere, for bønner er nemlig billig mad og langt, langt billigere end kød.

Bønner er besværlige – både ja og nej!

“Ja, ja,” tænker du måske – “det kan da godt være, at bønner både er billige, slankende, sunde og klimavenlige, men til gengæld er de pokkers besværlige!” – Og ja, vælger du de tørrede bønner, har du lidt ret. De skal nemlig først lægges i blød i 8-10 timer og dernæst koges en times tid, før at du kan spise dem uden mavekneb. Men du kan også bare vælge den nemme løsning – bønner på dåse. De er altid klar til brug, og vil du høre endnu en god nyhed? De er præcis lige så sunde som tørrede bønner. Så frem med dåseåbneren.