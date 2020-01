Hvad kan man bruge skyr til?

En af grundene til, at skyr er blevet så populært, er, at det høje proteinindhold gør, at mange føler sig mæt i længere tid, hvilket gør skyr til et oplagt valg til morgenmad og mellemmåltider. Men du kan faktisk bruge skyr til alle dagens måltider.

Her har vi fx brugt skyr til at lave hjemmelavet is. Få opskriften her!