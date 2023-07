Sodavand –...

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er Verdenssundhedsorganisationen (WHO) på vej med en ny liste over muligt kræftfremkaldende stoffer, hvor sødemidlet aspartam, som bl.a. bruges i mange populære lightsodavand, skulle være ét af dem.

På nuværende tidspunkt kender man ikke til det forskningsmæssige grundlag for beslutningen, og der er tale om ‘muligt’ kræftfremkaldende, altså ikke en sikker risikofaktor som fx cigaretter og sollys.

Flere forskere har allerede været ude at mane til besindighed. Bl.a. forlyder det, at WHO ikke tager højde for hvor store mængder lightsodavand, du skal indtage for at være i risikozonen.

Det er det Internationale agentur for kræftforskning (IARC), som hører under WHO, der skulle have truffet beslutningen, som forventes offentliggjort d. 14. juli 2023.