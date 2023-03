Olivenolie – det fedeste valg for dit hjerte

De mange enkeltumættede fedtsyrer i olivenolie er først og fremmest med til at sænke dit kolesteroltal.

Et lavt kolesteroltal fører til en lavere risiko for åreforkalkning, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Et amerikansk studie fra 2022 viser, at et øget indtag af olivenolie er forbundet med en lavere risiko for at dø af såvel hjerte-kar-sygdomme som flere andre sygdomme.