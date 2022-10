Til en kold øl eller et godt glas vin er det lækkert med noget salt. Og vælger du her en lille skål peanuts i stedet for chips, kan du godt pudse glorien lidt. Jordnødder er nemlig så proppet med sunde kvaliteter, at den smule olie og salt, der gemmer sig på overfladen af færdige peanuts, er til at leve med.

Sundheden finder du først og fremmest i fedtet, som i stort omfang består af samme supersunde type, som du finder i den lovpriste olivenolie. Samtidig er der masser af proteiner og kostfibre i nødderne hvilket gør, at de mætter langt bedre end fx chips og saltstænger. Og så får du tilmed antioxidanter, der styrker dit immunforsvar.

Eneste malurt i bægeret er kalorieindholdet, som er tårnhøjt. Dit taljemål vil derfor uden tvivl have gavn af, at du nøjes med at anrette en portion på 50-75 g, når der skal hygges, i stedet for at smække den store pose på bordet.

Læs mere om peanuts her: