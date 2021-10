De kan ramme alle, men flere ting øger risikoen. Nogle af dem kan du selv gøre noget ved, mens andre ikke lader sig ændre. Igen er det vigtigt, at vi skelner mellem blodpropper i arterierne og blodpropper i venerne, for deres risikofaktorer er vidt forskellige.

For blodpropper i arterierne spiller din livsstil ind, fordi en række dårlige vaner kan føre til øget åreforkalkning. Det er ting som:

Rygning

For lidt motion

Usund kost

Som ryger har du ifølge Hjerteforeningen fem gange større risiko for blodpropper i hjertet i forhold til ikke-rygere, og i 2019 viste et dansk studie, at hvis du kun kigger på patienter med blodprop i hjertet i alderen 30-50 år, er tre ud af fire af dem rygere.

På listen finder vi også for lidt motion og dårlig kost. Begge dele kan medvirke til forhøjet blodtryk og for højt kolesteroltal, som begge er vigtige risikofaktorer, når vi snakker blodpropper i arterierne. Så er der også de faktorer, du ikke har kontrol over. Det er ting som:

Gener

Køn

Alder

Diabetes

Nogle familier kan både være særligt udsatte for blodpropper i det hele taget, men også særligt udsatte for forhøjet blodtryk, der øger risikoen for blodpropper. Gør det sig gældende for din familie, skal du være ekstra opmærksom.

Risikoen for blodpropper stiger fra 40-årsalderen, og kvinders risiko stiger markant, når de kommer i overgangsalderen. Mænd får oftere blodpropper end kvinder, og endelig er diabetespatienter – uanset om det er type I eller II – også mere udsatte.

Når venerne rammes

For blodpropper i venerne handler mange af risikofaktorerne om inaktivitet. Har du af en eller anden grund været sengeliggende længe, eller har du siddet stille og lidt fastklemt i mere end fire timer uden pause – det kan fx være på en bilferie eller flyrejse – så er din risiko for en blodprop i benet faktisk øget.

Graviditet, overvægt, p-piller og kræftsygdom øger også risikoen. Der er dog forskel på de forskellige typer p-piller, og p-piller fra 2. generation anses for at være de sikreste. Endelig kan du også være genetisk disponeret.