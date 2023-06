Er mælk usundt for voksne?

Særligt anbefalelsesværdigt bliver det, hvis du holder dig til mager mælk som skummet-, mini- eller kærnemælk, da du her får den samme næring for færre kalorier, hvis du sammenligner med sødmælk og letmælk.

Derfor er et dagligt glas mælk ikke bare okay, men direkte godt.

Medmindre du lider af mælkeallergi eller er laktoseintolerant, så er der intet i vejen for at drikke mælk. Tværtimod.

Desuden er der ingen grund til at drikke mere end et til halvandet glas. Mere er ikke bedre, men blot overflødige kalorier, der samtidig er moderat belastende for klimaet.

Hvis du ikke synes, den hvide væske er en særligt delikat smagsoplevelse, så er der gode alternativer: Andre mejeriprodukter som fast ost og syrnede mælkeprodukter indeholder stort set de samme næringsstoffer som mælk.

Kaffedrikkere kan også glæde sig over, at et skvæt mælk i kaffen i teorien neutraliserer koffeins negative effekt på kalkbalancen.