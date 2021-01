Er bælgfrugter på dåse lige så sunde?

Står du i dit lokale supermarked og er fristet af de nemme bønner og linser på dåse, skal du endelig bare slå til. Der er ingen nævneværdig forskel på sundheden i de bælgfrugter, du opbløder og koger selv, og dem på dåse, der allerede er kogte – ud over kiloprisen, som altså er noget mere pebret for dåserne.

Undtagelsen rent smagsmæssigt er kikærter, hvis de skal forvandles til falafler. Her er det bedre selv at opbløde kikærterne, for så får du den bedste konsistens.

Det er også værd at overveje, hvor meget tid og besvær du reelt sparer ved dåserne. Mens bønner skal lægges i vand natten over, er der mange linser, som kun skal koges i en halv til en hel times tid. Er du i tvivl om, hvilke bælgfrugter der skal opblødes, og hvilke der kan nøjes med en kogning, har vi lavet en oversigt nedenfor.

TIP! Det er godt at have in mente, at bælgfrugter på dåse ofte ligger i en lage med rigeligt salt, så hold igen med saltet, når bælgfrugter- ne skal tilberedes.