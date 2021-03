7 sunde grunde til at spise valnødder

4. Valnødder sænker (måske) risikoen for hjerte-kar-sygdom

I en mængde på cirka 30 gram dagligt (det svarer til en lille håndfuld), er der videnskabelig dokumentation for at nødder (herunder valnødder) sænker din risiko for hjertekarsygdom blandt andet ved at mindske mængden af LDL-kolesterol – det lede kolesterol – i dine årer. Det skyldes formentlig både det høje indhold af sunde fedtsyrer og kostfibre, og at valnødder er rige på mineraler – særligt magnesium. Magnesium er vigtigt for at hjertet fungerer som det skal, da det spiller en væsentlig rolle i overførslen af kroppens nerveimpulser.

Før du kaster sig frådende over en hel skål nødder, skal du dog vide, at forbedringerne i forskningsdeltagernes kolesterolprofil i reglen er ret små.

5. Dine tarmene elsker valnødder

Når enden er god … er alting godt lyder et gammelt ordsprog, og her er valnødden virkelig en ven i nøden. Hvis du spiser mange valnødder får du nemlig mange af de tarmbakterier, der kan nedbryde stofferne i valnødder, og de er gode at have, for studier tyder på, at de molekyler bakterierne producerer, når de skal fordøje nødderne, påvirker celler og immunforsvar i tarmen i en positiv retning.

Det relativt høje indhold af kostfibre er desuden med til at holde din fordøjelse i gang. Bare du husker at skylle dem ned med rigeligt væske.





6. Valnødder smager himmelske og er superanvendelige

Du kender dem måske bedst som en del af konfektskålen eller mormors waldorfsalat til jul, men de små krøllede nødder med den fyldige og let bittersyrlige, men samtidig milde smag er skønne hele året rundt. Da de både smager godt i kolde og varme retter samt klæder både det sure, det salte og det søde køkken, er der næsten ingen grænser for, hvad du kan bruge valnødder til.

Spis dem som de er (til ostebordet) eller put dem i bagværk som boller og kage, i grød, (kål)salat, pastaretter, pesto, sauté, råkost, eller brug dem som topping på suppe og som tilbehør til mørkt kød som andesteg og vildt.

Hvis du ønsker en mildere og mere børnevenlig smag, kan du prøve at udbløde nødderne i koldt vand natten over og efterfølgende langtidstørre dem i ovnen ved lav temperatur.

