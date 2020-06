Kender du de 7 mest almindelige tegn på kræft?

Hvilke symptomer venter vi med at gå til læge med?

En ting er at opdage et tegn på kroppen, som vi ikke helt forstår. En anden ting er at reagere på det og bestille tid hos lægen for at få det undersøgt.

Hvis vi sammenligner os med de øvrige nordiske lande, kan vi se, at svenskere og nordmænd har en bedre kræftoverlevelse end danskere. Det viser de seneste tal fra 2007, hvor forskerne satte luppen over overlevelsen af fire kræftformer i seks forskellige lande over en 12-årig periode. Mens Australien, Canada og Sverige forbedrede andelen af overlevere markant, så var fremskridtet i overlevelse lavt i både Danmark og Storbritannien.

En forklaring på forskellen kan være, at mange af os er for længe om at gå til lægen. Kræftpatienter i Danmark får nemlig stillet diagnosen på et mere fremskredent stadie end i de andre nordiske lande. Så det tyder på, at vi skal gå tidligere til læge, end vi gør i dag.



Undersøgelsen viser, at det især er tre symptomer, som danskerne er tilbøjelige til at overse. Her er de symptomer, som danskerne ville vente en måned eller længere (eller slet ikke gå til lægen) med: