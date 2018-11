Derfor skal du begynde dagen med havregryn

Er havregryn sundt til morgenmad?

Det er både nemt og sundt at spise havregryn til morgenmad. Det kræver praktisk talt ikke mere end at hælde mælk over grynene. Vi anbefaler dog at pifte de lidt tørre gryn op. Her finder du det bedste (og sundeste) tilbehør til havregrynene.

Havregryn er desuden supersundt at spise om morgenen, da det indeholder meget mindre sukker og salt end de fleste andre morgenmadsprodukter og dermed gør det lettere at holde vægten og blodtrykket nede. Og vælger du grovvalsede havregryn mætter de mere og i længere tid, hvilket får dig til at snacke mindre dagen igennem.

Hvor meget havregryn skal jeg spise til morgenmad?

En enkelt portion havregryn er nok til at dække dig ind med mere end halvdelen af den mængde fuldkorn, du anbefales at spise hver dag.

Hvor mange kalorier er der i havregryn med mælk?

Kalorieindholdet i en portion havregryn med mælk afhænger af, hvilken mælk du bruger - og selvfølgelig også hvilken topping, du putter oven på grynene.

Vi har her målt kalorieindholdet af en portion havregryn (100 gram) med fire forskellige typer mælk:

100 gram havregryn på skummetmælk 65 kalorier

100 gram havregryn på minimælk 70 kalorier

100 gram havregryn på letmælk 77 kalorier

100 gram havregryn på sødmælk 90 kalorier