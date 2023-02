Hvidløg er superlækre og ikke mindst supersunde. Nogle af det lille løgs effekter, gør dog, at der er visse tidspunkter, du skal passe på med at spise for mange af de små fed. Få svar på hvornår, og se, hvordan du dyrker dine egne og laver både aioli, hvidøgsbrød og hvidløgsolie, der sender dine smagsløg en tur i Paradis.

TIP: Prøv at bruge en gaffel til at hakke hvidløg med. Pres gaflen mod hvidløget, indtil det er så hakket, som du ønsker det. Så slipper du for tendensen til, at hvidløgsstykkerne klistrer fast på knivens blad.