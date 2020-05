Får du lige lovligt meget sukker indenbords i hverdagen? Så er det måske værd at tage en kold tyrker – eller hvert fald skære ned.

I begyndelsen af et sukkerstop vil kroppen formentligt reagere en smule utaknemligt. Alt efter, hvor meget sukker du plejer at spise, kan du fx få hovedpine og din lunte bliver måske kortere. Men hold ud. Efter nogle dage, eller måske en uges tid, vil du begynde at høste frugterne. Her kan du se, hvad der venter din krop af gevinster, når du dropper sukkeret.

Du taber dig (måske)

Når du stopper med at spise sukker, vil du med stor sandsynlighed opleve, at vægten går nedad. Sukkerholdige fødevarer som slik, is og kager er ofte meget kalorietunge i forhold til madvarer som fx grøntsager eller fjerkræ. Og så er det typisk kalorier, du spiser ved siden af din normale kost. Du stopper jo ikke med at spise aftensmad, fordi du drak en sodavand i løbet af eftermiddagen, og det betyder, at du let kommer til at få for mange kalorier samlet set.

Du får mere energi

Når du stopper med at spise sukker, kan du opleve, at du stille og roligt vil begynde at få mere energi og føle dig mindre træt. Det sker, fordi dit blodsukker bliver mere stabilt. Et højt sukkerindtag får dit blodsukker til at stige, for derefter at falde igen med hurtig fart, og den proces kan gøre kroppen træt. Du kender sikkert følelsen, når sofaen kalder, efter du lige har spist en hel pose slik eller en plade chokolade.

Du føler dig mere mæt

Det lyder måske paradoksalt, at mindre kage, slik og andre søde sager i hverdagen kan give en større mæthedsfølelse. Men når du stopper med at spise sukker, vil du med stor sandsynlighed opleve, at maden mætter bedre og i længere tid. Det skyldes den ustabilitet, der opstår i blodsukkeret, når du spiser sukker. Lige når du spiser en sød kage, føler du dig mæt, fordi dit blodsukker stiger. Men kort tid efter, begynder det at falde igen, og den pendulfart fører sult med sig.

Du får mere næring

Noget skal vi jo spise, så når du skærer sukker ud af kosten, gør du plads til at spise mere "rigtig" mad, der indeholder alle de vigtige næringsstoffer - fx fibre, vitaminer og mineraler, kroppen har brug for.

Din sukkertrang bliver mindre

Jo længere tid, din krop har gået uden sukker, jo nemmere vil du med stor sandsynlighed have ved at sige nej tak til søde sager. Din søde tand bliver simpelthen mindre, når du stopper med at spise sukker.

Du bliver ikke decideret afhængig af at spise søde sager på samme måde, som hvis du ryger, drikker alkohol eller tager stoffer. Det er der ikke videnskabeligt belæg for. Men hver gang, du spiser sødt, belønner din hjerne dig ved at udskille signalstoffer, der gør dig godt tilpas. Det er helt naturligt at søge tilbage til den følelse igen og igen. Men jo længere tid, der går uden et sukker-rush, jo større chance er der også for, at din hjerne glemmer forbindelsen, og din viljestyrke bliver stærkere.