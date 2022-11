TARMKRÆFT Det gælder ikke mindst tarmkræft, som er en af de største kræftsygdomme i Danmark. Forskerne har endnu ikke fastlagt de præcise årsager til effekten, men vi ved, at fuldkornenes kostfibre styrker og fremmer din fordøjelse. Du behøver ikke at tygge dig gennem bunkevis af de grove kornprodukter for at opnå beskyttelsen mod tarmkræft. En skål havregryn og 1-2 skiver rugbrød om dagen er nok.

TYPE 2-DIABETES

Forskning tyder også på, at en kost med mange fuldkornsprodukter reducerer din risiko for type 2-diabetes. Det skyldes, at fuldkornenes fibre sørger for et mere stabilt blodsukker. Overvægt er den største risikofaktor for type 2-diabetes, og for mange kilo på kroppen er ligeledes med til at øge risikoen for såvel kræft som hjerte-kar-sygdomme. Derfor tæller det også på plussiden, at en kost rig på fuldkorn gør det lettere for dig at holde vægten. Simpelthen fordi de sunde korn mætter godt, så du nærmest helt automatisk spiser mindre. Ret smart!