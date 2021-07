Her får du alle vores bedste opskrifter på hummus. Se også vores tips og tricks til at opbevare den korrekt og lave den i en kalorielet version.

1 Hvad er hummus?

Hummus er en krydret kikærtemos. Det er smagen af ferie og fører tankerne hen på Middelhavsområdet og Mellemøsten, hvor hummus oprindeligt stammer fra. Hummus er i dag en populær spise over hele kloden. Og det er ikke så underligt, for det er billigt og supernemt og enkelt at lave. Det smager pragtfuldt til det meste og mætter fortrinligt.

2 Hvordan laver man hummus?

Hummus laves helt simpelt af kikærter, der blendes med olivenolie, vand, tahin, citron, hvidløg og salt. Bruger du tørrede kikærter, skal du huske, at de skal stå i blød natten over og koges. Bruger du derimod kikærter fra dåse, kan du fyre dem direkte i blenderen. Her får du vores bedste grundopskrift på begge versioner.

3 OPSKRIFT: Sund hummus med tørrede kikærter



Ingredienser Sådan gør du Fakta Undgå at skærmen slukker Ingredienser 2 personer Sund hjemmelavet hummus med tørrede kikærter ½ ds. kikærter

½ spsk. lys tahin

1 fed hvidløg

stk. citron, saften

½ spsk. ekstra jomfruolivenolie

½ tsk. spidskommen

tsk. paprika

Sort peber, friskkværnet

Havsalt

1½ spsk. vand Topping spsk. ekstra jomfruolivenolie

tsk. paprika

Friske krydderurter

stk. citron

Tilberedning: Kikærterne sættes i blød i rigeligt koldt vand i 10-12 timer. Kassér iblødsætningsvandet og kog i frisk vand i henhold til anvisningen på emballagen. Blend kikærterne i en foodprocessor sammen med de øvrige ingredienser, til du har en lækker, cremet konsistens. Servér evt. med olie, paprika,finthakkede urter og citronskiver på toppen. Er din hummus blevet bastant, så tilsæt en anelse vand. Det vil gøre den mere luftig. Fakta per person Energi 167 kcal

Protein 6 g

Fedt 9 g

Kulhydrat 18 g

Kostfibre 5 g Tidsforbrug Forberedelsestid 5 minutter

Tid i alt 12 timer

Iblødsætning+kogetid: 12 timer

4 OPSKRIFT: Hurtig og nem hjemmelavet hummus - med kikærter på dåse



Ingredienser Sådan gør du Fakta Undgå at skærmen slukker Ingredienser 2 personer Sund og nem hjemmelavet hummus med kikærter fra dåse ½ ds. kikærter

½ spsk. lys tahin

1 fed hvidløg

¼ stk. citron, saften

½ spsk. ekstra jomfruolivenolie

¼ tsk. stødt paprika

¾ tsk. stødt spidskommen

Havsalt

Sort peber, friskkværnet

1½ spsk. vand Topping: ¼ spsk. ekstra jomfruolivenolie

¼ tsk. paprika

friske krydderurter

¼ citron

Tilberedning: Blend kikærterne i en foodprocessor sammen med de øvrige ingredienser, til du har en lækker, cremet konsistens. Servér evt. med olie, paprika, finthakkede urter og citronskiver på toppen. Alle krydderurter klæder hummus, prøv fx med persille, basilikum eller mynte. Fakta Næringsindhold pr. portion Energi 167 kcal

Protein 6 g

Fedt 9 g

Kulhydrat 18 g

Kostfibre 5 g Tidsforbrug Forberedelsestid 5 minutter

5 Er tørrede kikærter bedre end dåse-kikærter til hjemmelavet hummus?

Ernæringsmæssigt er det ligegyldigt, om du bruger tørrede kikærter eller kikærter fra dåse til din hummus. Nogle sværger til de tørrede, da de mener, det giver en bedre smag og konsistens. Der kan være noget om snakken, når der skal laves falafler, men i tilfældet hummus vil vi mene, at det er de færreste, der reelt vil kunne smage forskel. Laver du ofte hummus, er det dog langt billigere at bruge de tørrede, og du kan roligt koge hele posen på en gang, for færdigkogte kikærter kan fryses ned i mindre portioner og tages op efterhånden som du skal bruge dem.

Vidste du at ... ... 1 dåse kikærter (400 g) svarer cirka til: 115 gram tørrede eller 240 g kogte

TIP: Få en mere cremet hummus Hvis du gerne vil have din hummus cremet, kan du selvfølgelig blende den fint, til den er helt uden klumper. Men vil du have den helt silkeblød, er tricket faktisk at tilsætte en lille teskefuld natron til iblødsætningsvandet. Det blødgør skallerne på kikærterne, så den færdige hummus bliver endnu mere cremet. Bruger du en foodprocessor kan du også tilsætte et par isterninger, når du blender. Er du derimod til lidt mere bid og en mere grov konsistens, kan du gemme ¼ af kikærterne og bare lige blende dem med kort helt til slut. Det kan også være lækkert at putte lidt ristede pinjekerner i.

TIP: Få mere smag i din hummus Hemmeligheden bag en både sund og en lækker hummus er en god olie. Gerne en olie, der er lidt mild og neutral i smagen. Koger du selv kikærterne, så tilsæt i øvrigt gerne laurbærblade, hvidløg og urter til kogevandet. Når din hummus er færdig, så husk altid at smage til med citronsaft, salt og peber, til du synes, den er perfekt. Hummus smager i sig selv lidt nøddeagtig, men du kan variere i det uendelige.

6 Krydderier der egner sig godt til hummus:

Karry

Koriander

Harissa

Chili

Spidskommen

Paprika, evt. røget

7 Kikærterne kan udskiftes ud med andre bælgfrugter

Pintobønner

Butterbeans

Hvide bønner

Flækærter

TIP: Sådan laver du hummus uden tahin Mange vil sige, at en hummus slet ikke er en hummus uden tahin. Tahin er en slags smør lavet ud af sesamfrø, og det er med til at give kikærtemosen dens karakteristiske smag. Lys tahin giver den mildeste smag. Og husk at røre i den først, så konsistensen er jævn, før du bruger den. Har du ikke kunnet finde tahin, der hvor du handler eller ender du altid med at smide det halve af glasset ud, fordi du ikke får det brugt, kan tahin forholdsvis nemt erstattes af 1 spsk. ristede afkølede sesamfrø og lidt ekstra olie. Er du ikke til smagen af sesam eller er du allergisk, så kan det slet og ret også bare undværes.

8 Er hummus sundt?

Hummus er en relativ fiberrig dip, da der er mange kostfibre i kikærterne, som også bidrager med vitaminer og mineraler. Hummus er desuden rig på sunde umættede fedtsyrer fra olivenolien, der er gode for hjertet. Hvis du køber din hummus færdiglavet, så gå efter en, der er lavet på olivenolie. Laver du selv din hummus, kan du også lege med at tilsætte alverdens grøntsager og/eller krydderurter for at booste vitaminindholdet. Rodfrugter, ærter og bagte peberfrugter er fx meget velegnede.

9 Er hummus godt, hvis man vil tabe sig?

Hvis du er på kur, er der både fordele og ulemper ved hummus. Fordelene er, at kikærter, som er hovedingrediensen i hummus, er rige på både proteiner og kostfibre. Begge dele mætter utroligt godt, og holder blodsukkeret stabilt, hvilket er en fordel, da du så ikke så hurtigt bliver sulten efter (mellem)måltidet. Det kan måske gøre det lettere at modstå fristelser. Hummus er i øvrigt en genial følgesvend til alle former for gnavegrønt og kan være lige den smagsgiver, der skal til, for at hoveddelen af dit måltid kan bestå af grøntsager, som stort set er blottet for kalorier. Forholdet mellem olie og vand i hummus er en smagssag. En smule vand eller danskvand fortynder både kaloriereindholdet en anelse, og gør desuden hummusen mere luftig.

Hvor mange kalorier er der i hummus? Kalorieindholdet i hummus kan variere rigtigt meget. Fra 150-300 kcal per 100 gram. Cirka 30 kalorier i en spise skefuld.

TIP: Få færre kalorier i din hummus Hummus er et godt valg sådan rent kaloriemæssigt, hvis du bruger den i stedet for fx mayonnaise eller smør. Desuden kan hummus som sagt gøre det let at få spist en masse (kaloriefattigt) grønt. Den helt klassiske hummus indeholder dog I sig selv en del kalorier. Er du på udkig efter en kalorielet udgave, kan du erstatte dele af olien med kogte, blendede grøntsager, fx gulerod eller rødbede. Skal den være helt kaloriefattig kan du bruge ærter i stedet for kikærter - de er også mere våde, så der skal knap så stor en mængde olie til. Du kan også fortynde olien med vand eller yoghurt.

10 Hvad spiser man til hummus?

Faktisk behøver du intet andet end et pitabrød til at skrabe det op med. Mums! men hummus er meget alsidigt og kan spises som tilbehør til næsten alt. Vi elsker hummus til: Falafler

Pitabrød

Alle former for mellemøstlige retter

Tapas

Grøntsagsstave

Brød med eller uden pålæg

Sandwiches

Madpandekager

Naanbrød

Salater

Kødretter

Buddha bowls

Bunchbordet

11 Hvor længe kan hummus holde sig i køleskabet?

Hummus holder sig mindst 3-4 dage på køl. Opbevar den i et glas med tætsluttende låg. Hæld evt. lidt olie på toppen, så den ikke tørrer ud. Det får den også til at se skinnende flot og silkblød ud, når du skal bruge den.

12 Kan hummus fryses?

Kan du fryse hummus: JA, er det korte svar. Den lange udgave er, at du kan putte din hummus i en lufttæt bøtte beregnet til fryseren, evt. hælde lidt olie på toppen, og så bare tage den op og tø, når du skal bruge den.

Er den en anelse grynet, kan du røre den op med lidt olivenolie, så bliver den så fin som ny. Holdbarheden er cirka 4 måneder i fryseren.

Edamame-hummus Edamamebønner lækre som tilbehør og i salater, men de er også fine i hjemmelavet hummus. Prøv selv med denne opskrift. ➡️ Find opskriften her

Rødbede-hummus Du kender helt sikkert den klassiske hummus, der er lavet på kikærter. Men har du prøvet en rødbede-hummus? Rødbeden giver hummussen et smukt, rødligt skær - og så er den tilmed super sund på kostfibre og C-vitamin. Velbekomme. ➡️ Find opskriften her

Hummus med gurkemeje, hvidløg og citron Serveret med grøntsagsstænger og blomkålsbuketter er denne hummus det perfekte og lækre alternativ til dip og chips. ➡️ Find opskriften her

Sød kartoffel-hummus Søde kartofler rummer blandt andet mere protein end almindelige kartofler, og er med deres cremede konsistent rigtig gode i en alternativ hjemmelavet hummus. ➡️ Find opskriften her

Artiskok-hummus Prøv denne lidt anderledes hummus uden tahin – men med med blandt andet artiskokhjerter og hvide bønner. ➡️ Find opskriften her

Hvid bønnecreme Hvis du vil have en lækker og sund dip eller smørelse, som ikke smager af kikærter, så prøv denne "hummus", hvor kikærterne er skiftet ud med hvide bønner. ➡️ Find opskriften her

Spinat-hummus med spicy rejer Prøv denne opskrift på spinat-hummus og spicy rejer med chili og persille. Perfekt til en forret eller snack. ➡️ Find opskriften her