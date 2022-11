Det er nok ikke nogen overraskelse, at der under halsen og over skridtet sidder meget mere end bare din mavesæk. Når vi snakker mavesmerter, kan det derfor dække over smerter i mange forskellige organer. Alt fra blindtarmen til bugspytkirtlen har hjemme i maveregionen. Kan du lokalisere smertens placering, kan du også få et fingerpeg om, hvad der er på færde.