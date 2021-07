SANDT

Sammenlignet med kartoflens “indmad” er skrællen langt den sundeste del af kartoflen. Det er i og lige under skrællen, at du finder den største koncentration af C-vitamin og kostfibre. I dag er det heldigvis muligt at købe pæne, rengjorte kartofler, der er lige til at anvende, uden at du behøver at skrælle dem først. Det er både nemt og sundt! Foretrækker du alligevel at skrælle kartoflerne, fx til kartoffelmos, så gem den rengjorte skræl, og lav fx lækre sprøde chips.