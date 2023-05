Det er næsten lettere at redegøre for relativitetsteorien, end hvad et jordbær teknisk set er, men ifølge botanikkens love skal det betegnes som en falsk frugt – eller en flerfoldsfrugt.

Det vil sige, at det røde kød, som vi nok først og fremmest forbinder med jordbær, egentlig bare er grobund for det, det handler om for planten: nemlig de små kerner i bærrets fordybninger, som så – botanisk set – ikke er kerner, men nødder.

Det er ikke ensbetydende med, at et jordbær så er en slags nøddebusk, selvom det er nemt at få botanikken galt i halsen.