På avocadoens plusside er også, at den er en god kilde til folat, som – hvis du indtager det i de anbefalede mængder – også er med til at sænke din risiko for at få hjerte-kar-sygdomme.

Hvis du bytter mættede fedtsyrer (fx fra fede mejeriprodukter og kød med meget fedt) ud med umættede fedtsyrer, vil ikke kun den samlede mængde af kolesterol i dit blod falde, men også mængden af LDL-kolesterol (det såkaldt “lede” kolesterol). LDL-kolesterol spiller en vigtig rolle i udviklingen af hjertekarsygdomme. En større meta-analyse har dog ikke kunnet vise, at avocadoen i sig selv kan få dit kolesteroltal til at falde.

Ja, avocado er godt for mange ting. Frugten har et højt indhold af umættede fedtsyrer, som gavner dit kolesteroltal og dermed dit kredsløb og hjerte. Umættet fedt findes primært i planter og fisk.

Avocadoen er en af de fødevarer, som har et højt indhold af de gavnlige enkeltumættede fedtsyrer, MUFA. så hvis du ønsker at spise anti-inflammatorisk, kan du roligt inkludere avocado i din menu.

Får du de 600 gram frugt og grønt (mindst halvdelen grønt) kan du forebygge din risiko for hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og visse former for kræft.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at vi hver dag spiser 25-35 g kostfibre. Avocadoen byder på hele 5,2 g kostfibre pr. 100 g og er dermed en fin kilde til at få flere kostfibre indenbords. Således vil 1 mellemstor af slagsen dække ca. en fjerdedel af det daglige, anbefalede indtag af kostfibre.

Hvad gør antiinflammatorisk kost godt for? Og hvad er det helt konkret, at jeg skal spise – og ikke spise? Få svar her i vores store antiinflammatoriske guide.

Prøv den også til morgenmad på et stykke ristet rugbrød eller grovbrød, og så med et blødkogt æg og friskværnet peber ovenpå.

Spis også gerne avocadoen “naturel” som et mellemmåltid, der kan indtages med ske hvor som helst – gerne med lidt friskkværnet peber. Eller brug den som erstatning for smør på brødet og i stedet for mayonnaise og dressing i dine burgere og sandwiches.

Du kan speede modningsprocessen op ved at lægge den i en papirspose sammen med frugt, der udskiller meget ætylen – fx et par æbler eller tomater.

En helt hård frugt er ikke nogen fornøjelse og kan være næsten umulig at få ud af sin skal. Hvis du vil tjekke, om en avocado er moden, er et godt tip er at fjerne den lille runde "stilk" i den ene ende, og se på farve og konsistens nedenunder:

Er avocadoen blevet moden, før du skal spise den, kan du forsøge at opbevare den i et par dage på den øverste hylde i køleskabet – evt. pakket ind i et viskestykke. Vi garanterer ikke, at den vil være grøn og lækker, men du kan måske forlænge holdbarheden med en dag eller to.

Har du ikke et passende, køligt opbevaringssted, så lad den ligge på køkkenbordet, og spis den i løbet af få dage. Bemærk at det begrænser holdbarheden, når den opbevares for varmt.

Udsættes den under modningsprocessen for temperaturer under 6 grader celcius kan den få kuldeskader i form af mørke pletter eller brune trevler. Hold dig derfor også fra frugten, hvis grønthandleren eller supermarkedet har den liggende udenfor i vinterkulden.

En avocado bør opbevares på køkkenbordet frem for i køleskabet. Opbevar den helst ved 10-14 grader fx i et viktualierum, i vinkælderen eller garagen, hvis du har mulighed for det.

Får du ikke allerede masser af fedt fra andre kilder, kan en avocado om dagen være passende for en kvinde med en sund og aktiv hverdag. Vil du tabe dig, kan det være en god ide at nøjes med en halv om dagen.

Er avocado skidt for klimaet?

Avocadoen er blevet beskyldt for at være en miljøsynder, først og fremmest fordi dyrkningen af dem er afhængig af store mængder vand. Det er dog svært at sige noget helt generelt om klimapåvirkningen, da der kan være stor forskel på dyrkningen afhængigt af det område, hvor avocadoen dyrkes.

Her skal du vide, at problemet især er til stede, hvis der er mangel på vand i dyrkningsregionen, således at "din" frugt dermed er skyld i, at dyr og mennesker tørster. Alle træer, også avocadotræer, forbruger meget vand, men det er en helt naturlig del af naturens cyklus.

Et andet klimaaspekt ved avocadoen er, at den dyrkes langt fra Skandinavien, og dermed skal transporteres over store afstande for at nå frem til os forbrugere. Det er især flytransport, der er problematisk, og avocadoer transporteres typisk med fragtskib, hvor der kan være rigtigt mange varer, hvilket giver et lavere klimaaftryk.

Vil du gerne spise mere klimavenligt? Prøv I FORMs klimapyramide

Går du generelt efter at spise så klimavenligt som muligt, så er det bedste valg dog at spise sæsonens frugter og grøntsager, der er dyrket lokalt.

Sammenligner du en avocado med for eksempel oksekød, så er der ingen tvivl om, at den har et langt mindre CO2-aftryk. Et kilo avocadoer har et klimaaftryk på 1.07 CO2e, mens et kilo magert oksekød har et klimaaftryk på 35,86 CO2e.

LÆS OGSÅ: Er avocadoer dårlige for klimaet?