Få tjek på din puls

Puls op - puls ned

Hjertet slår – tiden går. Helt bogstaveligt. Som en grov regel kan man nemlig sige, at jo hurtigere dit hjerte galoperer, jo hurtigere løber din tid ud. Der er en meget tæt sammenhæng mellem din hvilepuls og din livslængde. Et stort dansk forskningsstudie, hvor man har fulgt tusindvis af mennesker gennem en lang årrække, viser, at pulsen har en selvstændig betydning for, hvor mange lys du kan sætte i livets lagkage. Uafhængigt af hvor meget du vejer, dit blodtryk, kolesteroltal, og om du ryger. Den fjerdedel af forsøgsdeltagerne, hvis hvilepuls ikke oversteg 65, levede hele fem år længere end den fjerdedel, der havde en hvilepuls på 80 eller derover.

Hurtig helbredsundersøgelse

Når dit hjerte trækker sig sammen, sendes der en bølge af blod ud i kroppen. Det giver en kortvarig udvidelse af blodårerne, og det er det, du mærker som pulsen. Et simpelt udtryk for, hvor hurtigt dit hjerte slår. Hvis dit hjerte slår 60 gange i minuttet, vil din puls altså være 60. En hvilepuls i overhalingsbanen er et stærkt tegn på, at du med tiden vil kunne udvikle fx forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdom. En puls i slowmotion er derimod oftest et tegn på en god kondi, lav energiomsætning i cellerne og et meget stærkt hjerte, der kan pumpe masser af blod rundt med hvert slag. En lav hvilepuls er med andre ord en rigtig god indikator på, at du har potentialet til at kunne blive så gammel som metusalem.

Puslespil med flere brikker

Lav puls er ikke altid et sundhedstegn. Det kan også skyldes sygdom, fx hvis det elektriske system i hjertet ikke fungerer, dit stofskifte er for lavt, eller din saltbalance er i udu. Der er dog også andre faktorer, der spiller en rolle. Kvinders hvilepuls ligger generelt lidt højere end mænds, da mænd har større hjerter, der ikke behøver at slå helt så ofte. Når du sover, falder pulsen, ligesom den stiger, når du bliver varm, bange, ophidset eller drikker kaffe. Nogle er grundet arvelige faktorer udstyret med en lav hvilepuls, mens vi andre kan træne os til én.