Hvorfor taber jeg mig uden grund?

I sagens natur er et vægttab ufrivilligt, når kiloene forsvinder, uden at du gør noget for det. Men vi svinger alle i vægt – også når vi ikke er på kur. Så hvad skal der til for, at et vægttab ligger uden for normalen og man taler om et ufrivilligt vægttab?

DET UNORMALE VÆGTTAB

Et vægttab er unormalt, hvis du ikke selv har gjort noget for at tabe dig, samtidig med at du har tabt mere end 5 pct. af din kropsvægt på et halvt år eller mere end 10 pct. af den hidtidige vægt på et år.

DET NORMALE VÆGTTAB

Du kan som udgangspunkt gå ud fra, at dit vægttab er normalt, hvis det ligger under den nævnte 5- eller 10-procents grænse, eller hvis vægttabet kommer, efter at du bevidst har ændret din livsstil, så du forbrænder flere kalorier, end du indtager.